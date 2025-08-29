В стране и мире

Рост зарплат россиян замедлился впервые с пандемии

По итогам июня темпы роста зарплат россиян оказались ниже в сравнении с тем же периодом прошлого года. О первом со времен пандемии коронавируса замедлении динамики окладов в РФ сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

В первом летнем месяце средняя номинальная зарплата в стране составила 103 тысячи рублей. Речь идет о размере оклада без учета изменения потребительских цен. Иными словами, это та сумма, которая указывается в трудовом договоре и выплачивается сотруднику на руки или перечисляется на его банковский счет.

В годовом выражении показатель увеличился на 15 процентов, отмечают эксперты. Однако в сравнении с июнем 2024-го динамика замедлилась на 0,3 процентного пункта (п.п.). Темпы роста зарплат в России впервые стали замедляться с 2020-го на фоне массовых сокращений работников и урезания окладов из-за перехода действующих сотрудников на удаленку. Однако в дальнейшем оклады повышались стремительно. Так, по итогам 2022-го прирост составил 12 процентов, в 2023-м - 14 процентов, а в 2024-м - 15,3 процента.

Замедление темпов роста окладов в РФ фиксируется второй месяц кряду. Так, в мае 2025-го динамика снизилась почти на 3,5 п.п. - почти с 18 до 14,5 процента. До этого аналитики указывали на замедление только роста реальных (с учетом инфляции) зарплат, так как потребительские цены в стране увеличивались быстрее доходов граждан. Теперь же тенденция охватила и номинальные оклады.

Эксперт Freedom Finance Global Владимир Чернов в качестве основной причины называет охлаждение деловой активности после всплеска в 2022-2023 годах. На фоне роста издержек, пояснил он, отечественные компании стали осторожнее увеличивать расходы на персонал. О приближении рецессии говорят и нынешние темпы роста российской экономики, которые за первую половину года упали в 3,5 раза в сравнении с показателем за 2024-й. По мнению экспертов ЦМАКП, наступление рецессии не сможет предотвратить даже ослабление денежно-кредитной политики Центробанка.

Источник — lenta.ru
