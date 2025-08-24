Сетевое издание|18+|Воскресенье|24 авг 2025|22:12
В стране и мире

Названы главные провокаторы развития инфаркта в молодом возрасте

Инфаркт до 40 лет не миф, а реальность современной жизни, предупредила кардиолог, аритмолог Ольга Савонина. Главных провокаторов сердечно-сосудистых заболеваний в молодом возрасте она перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

Основной причиной инфаркта у молодых людей врач назвала хронический стресс. «Мы живем в эпоху постоянного информационного шума, где преобладают тревожные и негативные новости. На нас давят постоянные дедлайны, высокие требования, эмоциональные перегрузки, а полноценный отдых для многих стал редкостью», — объяснила она.

Вызвать инфаркт до 30-40 лет могут и вредные привычки. Савонина подчеркнула, что электронные сигареты и вейпы не являются безопасной альтернативой курению и оказывают негативное влияние на сосудистую систему, что ускоряет развитие атеросклероза. То же самое, по словам кардиолога, касается употребления алкоголя и различных наркотических веществ.

Среди других причин сердечно-сосудистых заболеваний в молодости она выделила малоподвижный образ жизни и склонность к неправильному питанию. «Молодые люди проводят много времени за компьютером, пренебрегают физической активностью, часто отдают предпочтение фастфуду, перекусам на бегу, полуфабрикатам и газированным напиткам. В совокупности эти факторы приводят к лишнему весу, повышению уровня холестерина и, как следствие, провоцируют раннее развитие атеросклероза», — предупредила собеседница «Ленты.ру».

Особенно внимательно следить за здоровьем сердца и сосудов Савонина посоветовала людям, у которых родители или близкие родственники перенесли инфаркты и инсульты в раннем возрасте. В этом случае, по ее словам, риск развития этих заболеваний существенно повышается.

Ранее врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев назвал способ распознать приближающийся инфаркт. По его словам, предвестником патологии может быть появление болей «грудной жабы», то есть стенокардии, и боли за грудиной при физической нагрузке.

Источник — lenta.ru
