Врач предупредил об опасном последствии привычки сдерживать чихание

23.08.2025 | 08:59

Невролог Байбинг Чен из Мичиганского университета призвал никогда не сдерживать чихание, поскольку эта привычка может привести к инсульту. Его слова передает издание NSC Total.

Как пояснил Чен, при чихании в организме создается давление, которое превосходит давление в автомобильных шинах. Если пытаться сдерживать этот процесс, может произойти разрыв сосудов в головном мозге, предупредил он.

Среди других опасных последствий врач перечислил субарахноидальное кровоизлияние и внутримозговое кровотечение, которые требуют неотложной помощи.

В зоне повышенного риска находятся люди, у которых диагностированы различные аневризмы и повышенная ломкость сосудов, добавил специалист.

Ранее онколог Суна Исакова рассказала о симптомах опухолей головного мозга. Она призвала обратить внимание на ухудшение зрения и проблемы с речью.