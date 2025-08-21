Россиянин спокойно прожил 20 лет после тройной расправы

21.08.2025 | 12:03

В Ирбите Свердловской области перед судом предстанет житель за тройную расправу 20-летней давности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, ночью 24 декабря 2005 года обвиняемый распивал спиртное с женщиной и двумя мужчинами, с одним из которых во время застолья поссорился. Тогда он схватил нож и набросился на оппонента.

Нанесенные ранения оказались несовместимы с жизнью. После этого фигурант избавился от свидетелей.

Мужчина дал признательные показания под тяжестью новых доказательств.

