Россиянин спокойно прожил 20 лет после тройной расправы

В Ирбите Свердловской области перед судом предстанет житель за тройную расправу 20-летней давности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
По версии следствия, ночью 24 декабря 2005 года обвиняемый распивал спиртное с женщиной и двумя мужчинами, с одним из которых во время застолья поссорился. Тогда он схватил нож и набросился на оппонента.
Нанесенные ранения оказались несовместимы с жизнью. После этого фигурант избавился от свидетелей.
Мужчина дал признательные показания под тяжестью новых доказательств.
