Психолог назвала явные признаки конца отношений

04.10.2025 | 12:29

Психолог Лалита Суглани уверена, что конфликты и несовместимость характеров далеко не всегда указывают на скорый разрыв отношений. Какие признаки на самом деле предсказывают расставание, она рассказала изданию metro.co.uk.

Первым сигналом эксперт назвала постоянное ощущение отчуждения. Она пояснила, что партнер перестает казаться приоритетной частью жизни, а попытки это исправить ни к чему не приводят.

Также, по ее мнению, явная угроза для пары — это отсутствие общих целей, планов и ценностей.

Наконец, последней приметой приближающегося конца отношений Суглани считает безразличие к общению с партнером. «Все это приводит к последнему и самому важному признаку: из отношений уходит радость. Вы не можете вспомнить, когда по-настоящему наслаждались обществом друг друга», — отметила эксперт.

