Россиян призвали чаще улыбаться ради здоровья психики

04.10.2025 | 12:29

Улыбка — это не просто способ выразить эмоции, утверждает психолог, кандидат психологических наук Валерий Гут. Почему эта простая привычка улучшает качество жизни, он рассказал в разговоре с изданием «Доктор Питер».

Гут призвал россиян чаще улыбаться ради сохранения здоровья психики. Он объяснил, что движения мимических мышц запускает в мозг сигнал, что все хорошо. Благодаря этому начинают вырабатываться гормоны хорошего настроения эндорфин, дофамин и серотонин. «По данным совместных исследований, проведенных учеными университетов Калифорнии и Кентукки, улыбка благотворно влияет на физиологию во время острого стресса и помогает восстановиться после него», — уточнил психолог.

Он подчеркнул: улыбка в ответ на трудности — это не отрицание проблем, а сознательный выбор того, как к ним относиться. Специалист считает, что такое поведение — это признак психологической зрелости и внутренней силы.

Также, по словам Гута, положительные эмоции активизируют работу иммунитета. В результате чаще улыбающиеся люди лучше сопротивляются инфекциям и реже болеют.

