Сетевое издание|18+|Четверг|21 авг 2025|16:02
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Названы популярные уловки аферистов для вовлечения россиян в мошенничество

Печать
Telegram

Мошенники обманным путем вовлекают россиян в дропперство, делая их соучастниками преступлений. Популярные уловки аферистов перечислило МВД в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Одной из таких уловок в ведомстве назвали ошибочный перевод: на карту человека поступают деньги, после чего с ним связывается незнакомец, который представляется отправителем, и просит вернуть средства на другие реквизиты. Также россиян могут попросить помочь с выводом заблокированных активов из-за рубежа. В этом случае жертву тоже просят перевести деньги на чужой счет, предупредили в МВД.

Кроме того, мошенники могут представляться менеджерами лотерей или инвестиций и предлагать работу, связанную с переводами доходов от выигрыша или вложений. Также аферисты могут искать людей для обмена и обналичивания криптовалюты.

В МВД добавили, что мошенники могут писать от лица внештатных сотрудников полиции и предлагать посодействовать в расследовании финансового преступления. Еще одна уловка - благотворительность: человека просят забирать или переводить деньги для пенсионеров, которым тяжело дойти до банкомата.

Преступники используют и сайты знакомств, где они сближаются с пользователями и просят одолжить карту или совершить перевод. Также аферисты обещают школьникам и студентам легкий заработок. «Предлагают доход за оформление карты и передачу (сдачу в аренду или продажу) ее третьим лицам», - уточнили в МВД.

Ранее россиян предупредили, как не стать дропом. Специалисты призвали граждан не совершать никаких операций с картами незнакомых людей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте