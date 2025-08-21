Сетевое издание|18+|Четверг|21 авг 2025|16:02
Наблюдаемая россиянами инфляция сильно разошлась с официальной

В августе 2025 года наблюдаемая россиянами годовая инфляция оказалась почти вдвое выше официальной. Об этом свидетельствуют результаты опроса «инФОМ», проведенного по заказу Центрального банка (ЦБ) РФ.

В опросе приняли участие россияне старше 18 лет, проживающие в разных регионах страны. Интервью проводились по месту жительства респондентов в режиме face-to-face. По итогам исследования выяснилось, что наблюдаемые гражданами темпы роста потребительских цен сильно разошлись с официальной статистикой. Так, в первой половине последнего летнего месяца годовая инфляция в России, по мнению граждан, составила 16,1 процента. В сравнении с июльским значением показатель увеличился на 1,1 процентного пункта.

По данным Росстата, годовые темпы роста потребительских цен в стране к 11 августа замедлились до 8,55 процента, а к середине месяца, согласно сведениям ЦБ, инфляция ускорилась до 8,8 процента. Таким образом, наблюдаемая россиянами инфляция оказалась выше официальной примерно в 1,9 раза.

По итогам второго квартала 2025 года число регионов России с двузначными темпами роста потребительских цен, по данным регулятора, составило 36. В январе-марте подобных субъектов в стране насчитывалось в общей сложности 57.

Постепенное замедление инфляции, указывали в Центробанке, стало одной из главных причин смягчения денежно-кредитной политики. По итогам июльского заседания совет директоров регулятора понизил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов - с 20 до 18 процентов годовых.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно подчеркивала, что дальнейшая динамика будет во многом зависеть от того, насколько устойчивым окажется тренд замедления инфляции. Нынешние темпы роста цен все еще более чем вдвое превышают установленный Банком России таргет в четыре процента.

