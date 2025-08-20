Сборы картофеля в России резко снизились

20.08.2025 | 15:41

По итогам июля сельскохозяйственные организации в России отгрузили 123,5 тысячи тонн картофеля, что на 22,3 процента меньше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет «Коммерсантъ».

Глава Картофельного союза Татьяна Губина указала, что это только первый месяц, а сезон сбора урожая заканчивается в конце октября. Текущее состояние посадок она назвала хорошим, предположив, что итоговые сборы будут заметно выше, чем годом ранее.

Нынешняя динамика наблюдается на фоне снижения посевных площадей на 2,3 процента в годовом выражении, до 986 тысяч гектаров. Если негативный тренд все же сохранится, то 2025-й станет вторым подряд проблемным годом для российского рынка картофеля.

В Минсельхозе утверждают, что на 19 августа собрано более 630 тысяч тонн картофеля, а темпы уборки находятся на уровне прошлогодних. Тогда урожай культуры упал на 11,9 процента при сокращении посевных площадей на 6,1 процента, что привело к рекордному росту цен. К концу лета за счет нового урожая ситуация вернулась к норме.

Однако участники рынка отмечают, что ценовой стабильности удалось достичь за счет импорта. В январе-июле Россия закупила за рубежом 857 тысяч тонн картофеля, в то время как за весь прошлый год - 440 тысяч.

По словам Губиной, рост импорта снижает интерес фермеров к культуре. Они постоянно сталкиваются с ростом издержек на фоне отсутствия долгосрочных контрактов с ретейлерами, которые могли бы гарантировать какой-то уровень доходности. В то же время собеседник издания указал, что торговые сети нередко предпочитают импортный картофель из-за большего размера клубней, что дополнительно бьет по интересам российских аграриев и их доходам.

Ранее стало известно, что на фоне проблем с бюджетом поддержка производителей картофеля и овощей со стороны государства снижена на 13 процентов, до 3,7 миллиарда рублей.