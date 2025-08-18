Сетевое издание|18+|Понедельник|18 авг 2025|18:13
В стране и мире

Россиян предупредили о надвигающейся магнитной буре

Во вторник, 19 августа, на Землю обрушится магнитная буря. Об этом предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Поводом для возмущения магнитосферы нашей планеты станет новая корональная дыра, которая растет на Солнце. По предварительны прогнозам ученых, пик ее воздействия на Землю придется на вторник — в этот день геомагнитная обстановка будет крайне нестабильной.

«Расчеты показывают высокую вероятность магнитных бурь, способных захватить также часть среды», — заявили в РАН.

Кроме того, в ночь со вторника на среду возможны полярные сияния — они будут заметны даже в европейской части России. Ученые ожидают, что предстоящие магнитные бури окажутся средними по силам, но более точные прогнозы получится сделать позже.

Предыдущая магнитная буря обрушилась на Землю в субботу, 9 августа. Буре предшествовало вхождение планеты в зону действия корональной дыры примерно с 17 часов по московскому времени. На протяжении последующих шести часов на планете наблюдались непрерывные возмущения, которые к полуночи достигли красного уровня, рассказали ученые. Возмущения магнитосферы длились 30 часов.

Источник — lenta.ru
