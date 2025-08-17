В российском лесу нашли пропавшую 110-летнюю пенсионерку

17.08.2025 | 16:34

В лесу Нижегородской области нашли пропавшую 110-летнюю женщину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

14 августа пенсионерка Анастасия Юрченко вышла из дома в Арзамасском районе российского региона и не вернулась. На поиски бросился ее 85-летний сын, подключив волонтеров.

Выяснилось, что женщина три дня бродила по лесам и искала дорогу домой. В настоящий момент с ней все хорошо.

Уточняется, что Юрченко забывает события предыдущего дня, но при этом с легкостью может рассказать, что произошло полвека назад.

