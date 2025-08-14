Врач рассказала о неожиданном влиянии пожелания приятного аппетита

14.08.2025 | 15:20

Пожелание приятного аппетита может вредить пищеварению, предупредила врач-гастроэнтеролог Юлия Сластен. О неожиданном влиянии этой популярной фразы вежливости она рассказала в беседе с NEWS.ru.

Врач объяснила, что пожелание приятного аппетита провоцирует человека говорить, когда он ест.

«В итоге в силу вежливого посыла трапезничающий должен как-то отреагировать вместо того, чтобы спокойно принять пищу. Когда человек ест, нельзя торопиться, разговаривать, отвлекаться. Это важно для процесса пищеварения», - уточнила Сластен.

Гастроэнтеролог также привела в пример французов - во Франции, откуда и пришла фраза «Bon appétit», ее произносят только хозяева дома или повара. Если за столом близкие или коллеги, то делать акцент на процессе еды французы уместным не считают, продолжила Сластен.

Вместо того чтобы желать другим людям приятного аппетита, гастроэнтеролог призвала вспомнить советскую фразу «Когда я ем, я глух и нем».

Ранее диетолог Надежда Литвинова-Гразион призвала не пить испорченный квас. По ее словам, это чревато пищевым отравлением.