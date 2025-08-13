Россиянин лишился половины тела ради спасения жизни

13.08.2025 | 11:54

Столичные хирурги провели сложнейшую и уникальную операцию: 43-летнему мужчине пришлось ампутировать нижнюю часть тела, чтобы он мог жить. Об этом истории рассказали журналисты телеканала НТВ.

В 19 лет мужчина попал в ДТП, после которого оказался прикован к инвалидному креслу - у него парализовало нижнюю часть тела.

Спустя год из-за малоподвижности у него развился рак кожи и остеомиелит. Прогнозы врачей были неутешительными. Медики констатировали, что единственным шансом на спасение жизни является ампутация, иначе мужчине оставалась жить максимум три месяца.

После врачебного консилиума в онкоцентре имени Блохина было принято решение провести редчайшую операцию, которую в мире делали всего 70 раз. При этом, по оценкам специалистов, выживает в рамках такой операции лишь каждый третий.

Операция прошла успешно. Сейчас мужчина восстанавливается и уже планирует отправиться с женой на море, вернуться к активной жизни и сесть за руль.

