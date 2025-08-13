В стране и мире

Россиянам разъяснили порядок действий после включения в электронный реестр повесток

Включение в Реестр воинского учета не несет никаких правовых последствий, сообщил адвокат коллегии адвокатов города Москвы Максим Мартьянов. Порядок действий после включения в электронную базу специалист разъяснил в разговоре с «Лентой.ру».

«Никаких правовых последствий это уведомление [о включении в реестр] не несет. Тут нужно отличать уведомление и повестку. Уведомление носит информационный характер и говорит о том, что вас, военнообязанного, просто внесли в реестр. При этом оно не создает обязательств явки в военкомат или каких-то иных обязательств», — рассказал Мартьянов.

Адвокат отметил, что обязательства возникнут при внесении в этот реестр повестки.

Сегодня электронная повестка законодательно тождественна привычной всем повестке, которую граждане получали по почте, рассказал член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов в беседе с «Лентой.ру».

«На сегодняшний день это абсолютно равнозначные понятия. Если же у вас возникают технические сложности с получением электронной повестки: повестка не открывается или другие неисправности, то задача получателя — зафиксировать дефекты корреспонденции. Это будет являться достаточным основанием при последующих разбирательствах для того, чтобы человек избежал какой-либо ответственности», — сообщил Айрапетов.

Если же с электронной повесткой все в порядке, то человеку необходимо внимательно с ней ознакомиться и явиться в военкомат в указанный в извещении день и время.

«Уважительной причиной неявки по повестке электронной и обычной являются одни и те же основания. Это медицинские основания и основания, связанные с нахождением лица в командировке, также участие в специальной военной операции и так далее. Это все законодательно прописано. Если у вас есть такая причина, то ваша задача — уведомить об этой уважительной причине», — добавил адвокат.

«Если человек не зарегистрирован ни в какой электронной базе, по которой предусмотрено получение повесток, то он эту повестку получит альтернативным способом — Почтой России по месту своей регистрации. То есть электронные повестки будут получать только те лица, которые зарегистрированы и идентифицированы властями как пользователи конкретного домена», - Артур Айрапетов, член палаты адвокатов города Москвы.

Ранее сообщалось, что жителям России стали приходить уведомления о том, что их включили в Реестр воинского учета. Уведомления на «Госуслугах» пришло гражданам, приписанным к военным комиссариатам разных регионов, таких как Москва, Московская и Курская области.

Указ о создании государственного ресурса по воинскому учету был подписан президентом России Владимиром Путиным 25 ноября 2023 года. Ожидалось, что реестр заработает к осеннему призыву 2023 года. 18 сентября 2024 года сайт электронных повесток в тестовом режиме заработал в трех регионах — Рязанской области, Марий Эл и на Сахалине.

Источник — lenta.ru
