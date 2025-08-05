Опровергнут популярный миф о простуде и сквозняке

05.08.2025 | 16:37

Многие люди считают, что простуда может начаться из-за сквозняка. Однако терапевт Ольга Сухарева в своем Telegram-канале опровергла этот популярный миф.

«Сквозняк не может вызвать простуду, насморк, больное горло и все такое, ведь причиной ОРВИ являются вирусы и бактерии», — пояснила Сухарева.

При этом врач подчеркнула, что переохлаждение временно ослабляет иммунную систему, поэтому организм становится более восприимчивым к различным инфекциям. Сухарева добавила, что сквозняк действительно может вызвать скованность мышц или боль в шее из-за сужения сосудов и ухудшения кровотока.

Однако, чтобы появился риск заболеть, должен произойти довольно близкий контакт с зараженным человеком, заверила врач.

Ранее терапевт Ярослав Ашихмин заявил, что спорт в жару может представлять опасность для здоровья. По его словам, особенно это касается неподготовленных людей.