Часть Камчатки сместилась на два метра после мощного землетрясения

05.08.2025 | 16:55

Южная часть полуострова Камчатка сместилась практически на два метра на юго-восток после недавнего землетрясения. Об этом сообщили в пресс-службе местного филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

Специалисты отметили, что расчеты выполнялись на основе геодинамических наблюдений. Согласно их данным, наибольшие косейсмические смещения наблюдались на юге полуострова — они достигли почти двух метров. Ученые добавили, что примерно такими же по масштабу были горизонтальные смещения после подземных толчков в японском регионе Тохоку в 2011 году.

Между тем станции Петропавловского куста, в том числе сам Петропавловск-Камчатский, сместились не так сильно. Эта картина, по мнению сейсмологов, соотносится с предварительной моделью сейсмической активности, где наибольшие подвижки случились на южном фланге эпицентра.

Таким образом, наблюдается значительный макросейсмический эффект, который был зафиксирован в Северо-Курильске, и более слабый — в Петропавловске-Камчатском.

Почти неделю назад, 30 июля, на Камчатке произошло мощнейшее с 1952 года землетрясение. Его магнитуду оценили в 8,8. За подземными толчками последовали четыре волны цунами.