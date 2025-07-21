Укус насекомого довел россиянку до инфаркта

21.07.2025 | 16:42

У жительницы Башкирии диагностировали инфаркт, который произошел после укуса шмеля. Об этом сообщил главврач РКБ имени Куватова Мурад Авзалов на своей странице во «ВКонтакте».

«Пациентку в руку укусил шмель: возникла сильнейшая аллергическая реакция. В течение четырех часов состояние пациентки ухудшилось: к вышеописанным признакам присоединились жгучие боли в груди», — написал он.

Скорая помощь доставила женщину в центральную больницу по месту жительства, где специалисты оказали ей неотложную помощь.

Для дальнейшего лечения ее транспортировали в РКБ. Врачи больницы диагностировали у пострадавшей поражение миокарда и провели в экстренном порядке операцию.

Ранее в Кемерово врачи достали четырехсантиметрового червя из глаза пациентки. Специалисты выяснили, что к ней подселился гельминт. Чаще всего ими заражают кровососущие насекомые, которые переносят личинки.