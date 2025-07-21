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В стране и мире

Кинолог назвала пять самых непослушных пород собак

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Руководитель центра по дрессировке собак из Великобритании назвала пять популярных пород, с которыми у хозяев могут возникнуть проблемы. Об этом пишет The Sun.

Кинолог Элизабет Мейтленд считает, что чаще всего собаки ведут себя плохо, если хозяева не понимают их потребностей или неправильно воспитывают их. На первое место в своем списке непослушных пород она поставила лабрадоров-ретриверов. По словам Мейтленд, несмотря на дружелюбие, эти собаки не могут устоять перед вкусной едой. «Лабрадоры — крупные собаки, и с ними может быть непросто. Они будут залезать на кухонные полки и хватать рождественский ужин прямо со столешницы», — заявила эксперт. Она предложила использовать недоуздок и дополнительные занятия с дрессировщиком для коррекции их поведения.

На второе место Мейтленд поставила биглей. Кинолог отметила, что это очень упрямые охотничьи собаки, и если почувствуют привлекательный запах, оторвать их от цели почти невозможно. Кинолог посоветовала придумать для такого питомца игры с запахами и задачки со спрятанными лакомствами, чтобы утолить его охотничью страсть.

Третьими в своем списке Мейтленд назвала стаффордширских бультерьеров. Она отметила, что это очень преданные и отважные собаки, однако при этом они бывают очень территориальными. «Они могут охранять свои игрушки, еду или даже место на диване. Это не каприз, а инстинкт», — пояснила кинолог. Она отметила, что этим собакам нужна дополнительная дрессировка. При этом они хорошо реагируют на ласку, поэтому лучше не наказывать их за плохое поведение, а попытаться направить его в нужное русло.

Следующими в списке собак, у которых могут быть проблемы с поведением, Мейтленд назвала кокер-спаниелей. По словам кинолога, это очень умные и энергичные собаки, которым нужно постоянно общаться и чем-то заниматься. Иначе они становятся беспокойными и непредсказуемыми. «Скучающий спаниель — это ураган, который ждет своего часа», — подытожила эксперт.

Последними она упомянула все виды бульдогов. Кинолог отметила, что это очень преданные собаки, но они могут быть очень упрямыми. «Нужно научиться их мотивировать. Еда работает. Похвала работает. А попытки заставить — нет», — сказала Мейтленд.

Раннее популярный австралийский кинолог Адам Спиви назвал три породы собак, которые лучше всего подходят владельцам-новичкам. На первое место в списке эксперт поставил грейхаундов.

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Источник — lenta.ru
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