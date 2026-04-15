Россиянки назвали самую раздражающую одежду мужчин

Россиянки составили антирейтинг мужской одежды. Исследование, проведенное CDEK.Shopping и Twinby, попало в распоряжение «Ленты.ру».

Одними из самых раздражающих вещей женщины назвали сандалии с носками (62 процента), поясные сумки и барсетки (55), скинни-джинсы (50), слишком яркие принты (46) и спортивные костюмы вне спортзала (43).

Кроме того, респондентки не оценили обтягивающие футболки (39 процентов), джоггеры (33), классические туфли вне работы (28) и слишком широкие штаны (30). Кожаные куртки «под байкера» не нравятся только 19 процентам опрошенных, а украшения - 17,5 процента.

При этом отмечается, что 58 процентов женщин хотя бы раз прямо запрещали партнеру носить определенные вещи, а 72,5 процента считают, что ухоженность важнее любой одежды. Самыми привлекательными элементами гардероба назвали хорошую обувь (65), белую футболку с джинсами (58) и рубашку (56).

