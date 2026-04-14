Раскрыта оптимальная частота перезагрузки смартфона

Журналисты издания BGR раскрыли оптимальную частоту перезагрузки смартфона. Материал опубликован на сайте медиа.

Авторы напомнили, что телефон обычно перезагружается после установки обновления или по причине системной ошибки. Однако многие производители советуют время от времени перезагружать устройство вручную. Специалисты определили оптимальную частоту этой процедуры.

В рекомендациях к iPhone журналисты не нашли четких указаний к профилактической перезагрузке. Однако они заметили, что Apple советует перезагружать аппарат, если тот зависнет. К этому способу стоит прибегнуть, если другие методы не решат проблему - например, ручное закрытие приложений.

С Android-смартфонами все оказалось сложнее. Журналисты заметили, что на базе этой операционной системы построено множество фирменных прошивок, и у каждого производителя могут быть свои правила. Для примера они взяли Samsung, которая выпускает огромное количество телефонов. В правилах инженеры компании посоветовали перезагружать устройство каждый день и сделать это ежедневной привычкой.

Также конкретно Samsung позволяет установить в настройках аппарата расписание - в этом случае телефон будет перезагружаться сам в указанный день и время.

