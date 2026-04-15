Россиян предупредили о штрафах за аватарку

Россияне могут столкнуться с ответственностью даже из-за обычного аватара. Об этом предупредил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT.

По его словам, выбор картинки для профиля остается правом каждого, но не все изображения можно использовать без последствий. В первую очередь это касается фотографий других людей.

«Право на изображение гражданина охраняется статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ, которая указывает, что обнародование и использование изображения человека допустимо только с его согласия. Исключением является использование в общественных или публичных интересах», - пояснил Хаминский.

Юрист отметил, что использование чужого фото, особенно известного человека, может привести к иску. В таком случае у владельца аккаунта могут потребовать удалить изображение и выплатить компенсацию, если страница использовалась для заработка.

Кроме того, отдельные изображения могут повлечь не только гражданскую, но и административную или даже уголовную ответственность. Речь идет о символике, признанной экстремистской, а также о контенте, нарушающем частную жизнь или авторские права.

«В любом случае запрещено размещать в интернете изображения с экстремистской и нацистской символикой… За повторное правонарушение грозит до четырех лет лишения свободы», - напомнил юрист.

Ранее россиянам рассказали о нечестных уловках платных медклиник.

