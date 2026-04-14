Выжившему после 67-дневного дрейфа в Охотском море россиянину вынесли приговор

В Улан-Удэ вынесли приговор уроженцу Бурятии Михаилу Пичугину, выжившему после 67-дневного дрейфа в Охотском море. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По решению суда Пичугин приговорен к трем годам принудительных работ и штрафу в 40 тысяч рублей. В ходе расследования осужденный частично признал вину.

В начале августа 2024 года Пичугин со старшим братом Сергеем и 15-летним племянником Ильей отправились в поход с Сахалина на Шантарские острова на лодке-катамаране «Байкат 470». На обратном пути у судна сломался мотор. Оказавшиеся без еды и воды путешественники выживали много дней. Первым ушел из жизни школьник, его отец, не выдержав страданий, скончался вскоре после него.

Через 67 дней лодку с последним выжившим Михаилом Пичугиным и привязанными телами родственников нашли рыбаки в 23 километрах от берегов Камчатки. К тому времени он похудел на 50 килограммов. Вскоре после этого выжившему вменили в вину поломку на судне и возбудили в отношении него уголовное дело.

Прокурор требовал приговорить Пичугина к трем годам колонии-поселения и оштрафовать на 50 тысяч рублей.