Россиянку наказали за смертельное ДТП ее сына

Суд в Иркутской области вынес первый в регионе приговор против матери подростка, который стал виновником смертельного ДТП. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Госавтоинспекции России.

Как уточнили ведомстве, 31-летняя женщина купила мотоцикл своему 13-летнему сыну в июне прошлого года. Из-за юного возраста мальчик не умел им управлять и не мог получить водительские права, но тем не менее периодически ездил за рулем.

15 июня 2025 года подросток сел на мотоцикл и сбил двух 16-летних школьниц в поселке железнодорожной станции Шуба. Одна из них не выжила.

После смертельной аварии мальчика и семью поставили на профилактический учет. Его мать наказали за неисполнение родительских обязанностей, а также возбудили в отношении нее уголовное дело по статье 151.2 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни») УК РФ. Женщине назначили принудительные работы на шесть месяцев. Мотоцикл, на котором ее сын совершил ДТП, конфисковали.

