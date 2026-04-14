В России захотели создать новый реестр

Минздрав России захотел создать новый реестр, куда попадут отказавшиеся от вакцинации граждане. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства, он будет использоваться «для разработки планов информационно-разъяснительной работы». Сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Ян Власов заявил «Ленте.ру», что такая работа нужна для борьбы с «дремучестью населения».

«Работа со школьниками начинается с работы с родителями. Ни факультативов, ни специальных уроков - ничего этого нет, - отметил он. - Поэтому вопрос информационной политики Министерства здравоохранения должен начинаться с решения, что мы эту политику ведем. Тогда появится работа. Тогда станет меньше антиваксеров. Дремучими людьми манипулировать проще».

Из проекта постановления Минздрава о создании реестра следует, что в него будут включены сведения не только о тех, кто отказался от вакцинации по национальному календарю и эпидемиологическим показаниям, но и тех, кто ее прошел. Сведения об отказниках не несут для них негативных последствий, заверили «Коммерсантъ» в Минздраве, и будут использоваться в целях «планов информационно-разъяснительной работы с населением, а также для мер по повышению популярности и доступности вакцинации».

Оператором реестра, согласно тексту постановления, будет Минздрав. При этом планируется, что доступ к базе получат Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Минцифры, региональные органы здравоохранения и медицинские организации. Последние, как пишет «Коммерсантъ», будут работать с персонифицированными данными россиян, остальные - с обезличенными.

Если инициативу одобрят, реестр будет запущен 1 сентября 2028 года.

Ранее стало известно, что в России захотели расширить перечень бесплатных прививок. В частности, глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил включить в список вакцину против менингококковой инфекции.