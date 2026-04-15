Женщина проспала пять часов на работе в качестве протеста против низкой зарплаты

В Китае женщина в знак протеста против низкой зарплаты проспала на рабочем месте пять часов. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в городе Шанцю. Недовольная оплатой труда сотрудница, чье имя не раскрывается, решила отомстить работодателю. Придя на работу, она устроилась возле своего стола и уснула. После пробуждения через пять часов она взяла шоколадный батончик со стола начальника и съела его. При этом мужчина, болеющий диабетом, чуть не потерял сознание, не найдя вовремя перекус.

Руководитель сделал сотруднице выговор и пригрозил увольнением. Однако женщина ответила фразой: «Вы получаете то, за что платите».

Позже она выложила в сеть видео, где пожаловалась, что ее не понимают. «Мой босс пришел в ярость. Он сказал, что я хотела его убить», - сказала она. В китайских соцсетях ее поступок раскритиковали: большинство пользователей встали на сторону работодателя, заметив, что пятичасовой сон и кража чужой еды - это перебор даже при самом низком окладе. Зарплату женщине так и не подняли.

Ранее в Китае мужчину, отказавшегося петь на корпоративе, уволили с работы. Работодатель счел, что сотрудник, не пожелавший выступить с творческим номером на ежегодном корпоративном банкете, проявил неуважение, и на следующий день расторг с ним контракт.

Последние новости

