Американец забыл снять цепочку и не выжил

19.07.2025 | 14:14

В США мужчина не выжил после того, как его затянуло в аппарат МРТ. Это случилось из-за неснятой металлической цепочки, сообщает ABCNews со ссылкой на правоохранительные органы.

Мужчина посетил клинику в Уэстбери, штат Нью-Йорк. Известно, что 61-летний американец решил зайти в кабинет, где проходила магнитно-резонансная томография (МРТ). Его затянуло в аппарат из-за крупной металлической цепочки, которая была у него на шее. Американца госпитализировали в критическом состоянии, позже он расстался с жизнью из-за полученных травм.

Пациентам рекомендуется снять ювелирные изделия и другие металлические объекты перед сканированием на МРТ, в противном случае они могут получить травму или ожог.

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