Назван неочевидный маркер болезни Альцгеймера

Нарушение обоняния может быть связано с ранними изменениями в мозге при болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в журнале Molecular Psychiatry (MP). Они выявили новые биологические маркеры, которые появляются еще до выраженного ухудшения памяти.

Ученые проанализировали данные МРТ пациентов с начальными когнитивными нарушениями и обнаружили ослабление связей между зонами мозга, отвечающими за восприятие запахов и память. Речь идет о взаимодействии между обонятельной корой и областями, участвующими в принятии решений и запоминании информации.

Дополнительные эксперименты на животных показали, что эти изменения связаны с нарушением передачи сигналов между нейронами. В частности, ухудшается работа рецепторов, отвечающих за передачу возбуждения, что может приводить к сбоям в формировании воспоминаний, связанных с запахами.

Авторы подчеркивают, что такие изменения возникают на ранних стадиях заболевания и могут использоваться для более ранней диагностики. В дальнейшем это может помочь выявлять болезнь Альцгеймера до появления выраженных симптомов и разрабатывать новые подходы к лечению.

