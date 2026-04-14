В Госдуме поддержали возвращение в школы практики общественно полезного труда для учеников

Предложение о возвращении в школы практики общественно полезного труда для учеников не следует обсуждать, нужно, чтобы это было обязательно.

Соответствующую идею поддержал депутат Государственной Думы Виталий Милонов, сообщает в понедельник, 13 апреля, радиостанция «Говорит Москва».

«Пол мыть детей сложновато заставить, а протирать парты раз в какое-то время, доску мыть и прочие вещи - это нормально. Это учит детей быть людьми, а не потребителями услуг... Дети должны быть приучены к труду», - сказал парламентарий.

Ранее 13 апреля член Общественной палаты (ОП) Ольга Павлова предложила возобновить в школах советскую практику общественно полезного труда. Она уточнила, что речь идет об уборке учениками кабинетов после уроков (своей парты, доски, подготовке класса к следующему уроку), уходе за растениями в классе и рекреациях, облагораживании школьной территории.

По мнению члена ОП, возвращение в школу советской практики позволит воспитать в каждом школьнике характер и ответственность, формировать коллектив, где есть общие цели, и подготовить детей к жизни, давая конкретные навыки и понимание ценности любого труда.