Названа незаметно ухудшающая осанку привычка

Врач-отоларинголог «СМ-Клиники» Алигусейн Алиев рассказал, какая привычка незаметно ухудшает осанку и приводит к проблемам со здоровьем. Ее врач назвал в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Алиева, осанка может ухудшиться из-за привычки дышать через рот. Врач объяснил, что от этого перенапрягаются мышцы шеи, из-за чего возникает сутулость. «Если не избавиться от привычки дышать через рот, в дальнейшем это может спровоцировать развитие нарушений опорно-двигательного аппарата», — отметил доктор.

Врач также отметил, что из-за дыхания через рот ослабевает круговая мышца рта. Алиев объяснил это тем, что она привыкает находиться в расслабленном состоянии

Отоларинголог добавил, что коррекция этой проблемы должна быть комплексной: надо не только восстановить носовое дыхание, но и проконсультироваться с ортодонтом и при необходимости прибегнуть к миофункциональной терапии.

Ранее врач Майкл Бреус рассказал, как быстро уснуть после пробуждения посреди ночи. По его мнению, в этом случае помогает специальная методика дыхания.

