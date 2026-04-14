Ученые нашли способ уменьшить доходное неравенство в России

В Высшей школе экономики (ВШЭ) предложили новый способ расчета неравенства в России, благодаря которому оно станет ниже текущих официальных оценок. Об этом со ссылкой на доклад «Региональные оценки доходного неравенства на основе налоговой статистики и микроданных обследования доходов» пишут «Ведомости».

По оценке Росстата, коэффициент Джини (показатель неравенства) в стране в 2023 году составлял 0,405, а предложенная учеными методика позволяет снизить его до 0,38. Аналогичного результата можно добиться и по отношению к другим годам.

Чем выше коэффициент Джини, тем неравенство сильнее. Если он принимает значение ноль, то все население имеет строго одинаковый доход, а если он равен единице, то весь доход забирает один человек. Высоким уровнем неравенства считается диапазон 0,4-0,5. Последние данные по России доступны за 2024 год, в нем коэффициент вырос до 0,408.

Эксперты предлагают применять для расчетов результаты Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах (ВНДН) Росстата вместе с данными Федеральной налоговой службы (ФНС) на уровне регионов о доходах от наемной занятости, самозанятости и собственности. Тогда неравенство доходов перестанет быть высоким.

В майских указах президента России Владимира Путина от 2024 года поставлена задача по снижению коэффициента Джини до 0,37 к 2030 году и до 0,33 к 2036-му. Решению этой задачи посвящен отдельный раздел Единого плана по достижению национальных целей.