Сетевое издание|18+|Пятница|18 июл 2025|16:29
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Супермаркеты в России проверят из-за наценки на пакеты

Печать
Telegram

Супермаркеты «Пятерочка», «Перекресток» (управляются X5 Group), а также «Магнит» и «Дикси» (входят в одну группу) проверят из-за наценки на пакеты.

Об этом со ссылкой на письмо Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) сообщает «Коммерсантъ».

За последний год стоимость полиэтиленовых пакетов в магазинах выросла на четверть (плюс 25 процентов). А в указанных сетях они стали стоить одинаково - 9,99 рубля за штуку. Как показал опрос АППСИМ, их закупочная стоимость при этом составляет от 2,5 до 3 рублей, таким образом маржа может достигать 200 процентов.

Авторы обращения жалуются на возможный ценовой сговор. В случае, если проверка выявит нарушения, антимонопольный орган обещал принять соответствующие меры.

В начале июля ФАС возбудила 21 дело в отношении логистических центров сети «Светофор». Нарушения выявили в 14 регионах России, в том числе в Якутии, Татарстане, Краснодарском, Красноярском, Ставропольском краях, Белгородской, Воронежской областях. Антимонопольный орган привлекло внимание наличие в договорах поставок кабальных условий для производителей: оплата товара только после его продажи магазином, покрытие расходов на утилизацию нереализованного товара за счет поставщика и прочие нарушения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте