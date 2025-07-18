Супермаркеты в России проверят из-за наценки на пакеты

18.07.2025 | 16:12

Супермаркеты «Пятерочка», «Перекресток» (управляются X5 Group), а также «Магнит» и «Дикси» (входят в одну группу) проверят из-за наценки на пакеты.

Об этом со ссылкой на письмо Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) сообщает «Коммерсантъ».

За последний год стоимость полиэтиленовых пакетов в магазинах выросла на четверть (плюс 25 процентов). А в указанных сетях они стали стоить одинаково - 9,99 рубля за штуку. Как показал опрос АППСИМ, их закупочная стоимость при этом составляет от 2,5 до 3 рублей, таким образом маржа может достигать 200 процентов.

Авторы обращения жалуются на возможный ценовой сговор. В случае, если проверка выявит нарушения, антимонопольный орган обещал принять соответствующие меры.

В начале июля ФАС возбудила 21 дело в отношении логистических центров сети «Светофор». Нарушения выявили в 14 регионах России, в том числе в Якутии, Татарстане, Краснодарском, Красноярском, Ставропольском краях, Белгородской, Воронежской областях. Антимонопольный орган привлекло внимание наличие в договорах поставок кабальных условий для производителей: оплата товара только после его продажи магазином, покрытие расходов на утилизацию нереализованного товара за счет поставщика и прочие нарушения.