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В стране и мире

Мухи оказались возможными переносчиками птичьего гриппа

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Профессор Анча Баранова, ведущий микробиолог Университета Джорджа Мейсона, сообщила в своем Telegram‑канале, что обычные мухи могут переносить частицы птичьего гриппа H5N1 на лапках.

По словам исследовательницы, это потенциально открывает вирусу путь к более широкому распространению по фермам и повышает риск заражения людей, работающих с крупным рогатым скотом.

Предполагается, что насекомые цепляют вирус при контакте с фекалиями, молоком зараженных коров или останками инфицированных животных. Пока речь идет лишь о механическом переносе: доказательств, что мухи способны заражать людей или что вирус размножается в их организме, нет.

Тем не менее специалисты в США уже рассматривают возможность усиления биобезопасности на фермах. Птичий грипп H5N1 известен высокой смертностью среди людей и способностью быстро мутировать, а увеличение числа зараженных видов повышает риск адаптации вируса к передаче от человека к человеку.

Ранее возможными переносчиками птичьего гриппа H5N1 назвали кошек. Специалисты предупреждали: животные заражаются, поедая инфицированных птиц или яйца, а затем могут становиться своеобразным «инкубатором» для мутаций вируса.

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Источник — lenta.ru
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