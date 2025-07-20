Россиян предупредили о риске смертельной болезни из-за купания в теплом море

20.07.2025 | 10:28

Купание в теплом море может привести к заражению инфекциями, такими как ротавирус, энтеровирус, гепатит A и кишечная палочка. Об этом в беседе с RT рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

По ее словам, инфицирование может произойти при заглатывании воды или через повреждения на коже. Помимо этой опасности, теплое море таит в себе не мало других, например, есть риск переохлаждения и обострения хронических заболеваний при длительном пребывании в воде. Долгое плавание может обернуться заболеваниями легких, уха, горла и носа, мочевыделительной системы.

Одной из серьезных угроз в этом случае также становятся резкие перепады температуры между воздухом и водой, особенно при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнула Волгина.

«Такие перепады способны вызвать инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, гипертонический криз и многие другие осложнения. А при заболеваниях нервной системы, к примеру эпилепсии, возможно учащение приступов», — отметила специалист.

Она напомнила, что нужно соблюдать осторожность при купании. Также обезопасить себя можно, если не купаться в одиночку, поскольку всегда есть риск возникновения судорог, возможность поскользнуться на дне, получить травму от камней, веток, морских ежей и ожог от медуз.

Эксперт рекомендовала отдыхающим купаться в оборудованных местах, избегать грязного моря, дозировать время пребывания в воде, обязательно носить головной убор и защищать кожу специальными кремами. После купания в море обязательно нужно принять душ, заключила Волгина.

Ранее российский биолог предупредила о неожиданной опасности бассейнов на даче. По словам декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирины Лялиной, речь идет о надувных или каркасных бассейнах: в них может распространяться кишечная, синегнойная палочки и другие бактерии.