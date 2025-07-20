Сетевое издание|18+|Воскресенье|20 июл 2025|11:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Ясно |

В стране и мире

Россиян предупредили о риске смертельной болезни из-за купания в теплом море

Печать
Telegram

Купание в теплом море может привести к заражению инфекциями, такими как ротавирус, энтеровирус, гепатит A и кишечная палочка. Об этом в беседе с RT рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

По ее словам, инфицирование может произойти при заглатывании воды или через повреждения на коже. Помимо этой опасности, теплое море таит в себе не мало других, например, есть риск переохлаждения и обострения хронических заболеваний при длительном пребывании в воде. Долгое плавание может обернуться заболеваниями легких, уха, горла и носа, мочевыделительной системы.

Одной из серьезных угроз в этом случае также становятся резкие перепады температуры между воздухом и водой, особенно при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнула Волгина.

«Такие перепады способны вызвать инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, гипертонический криз и многие другие осложнения. А при заболеваниях нервной системы, к примеру эпилепсии, возможно учащение приступов», — отметила специалист.

Она напомнила, что нужно соблюдать осторожность при купании. Также обезопасить себя можно, если не купаться в одиночку, поскольку всегда есть риск возникновения судорог, возможность поскользнуться на дне, получить травму от камней, веток, морских ежей и ожог от медуз.

Эксперт рекомендовала отдыхающим купаться в оборудованных местах, избегать грязного моря, дозировать время пребывания в воде, обязательно носить головной убор и защищать кожу специальными кремами. После купания в море обязательно нужно принять душ, заключила Волгина.

Ранее российский биолог предупредила о неожиданной опасности бассейнов на даче. По словам декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирины Лялиной, речь идет о надувных или каркасных бассейнах: в них может распространяться кишечная, синегнойная палочки и другие бактерии.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Пять россиянок пойдут под суд из-за свадеб с участниками СВО

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте