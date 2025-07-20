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В стране и мире

Пять россиянок пойдут под суд из-за свадеб с участниками СВО

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Нижневартовский городской суд продлил меру пресечения пяти жительницам Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), которые заключили фиктивные браки с участниками специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Фигурантки обвиняются по статье о создании организованной группы с целью хищения денежных средств в особо крупном размере. Они останутся под стражей на срок до 23 октября 2025 года. Сейчас следователи устанавливают детали преступной схемы и других соучастников.

По данным следствия, подследственные создали организованную группу и обманом заставляли граждан при заключении контрактов о прохождении военной службы в Вооруженных силах (ВС) России при проведении СВО заключать фиктивные браки для дальнейшего получения всех причитающихся выплат.

Потерпевшими признаны участники спецоперации и члены их семей.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске правоохранительные органы раскрыли криминальную схему, придуманную «черной вдовой», зарабатывающей на выплатах за участие в специальной военной операции (СВО).

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Источник — lenta.ru
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