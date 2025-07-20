Сетевое издание|18+|Воскресенье|20 июл 2025|15:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Ясно |

В стране и мире

Названы сроки военной агрессии Запада против России

Печать
Telegram

Подготовка порта Роттердама к приему военных грузов дает понять, когда начнется агрессия Запада против России. Об этом говорится в статье издания «Взгляд».

Отмечается, что этот порт уже принимал военные грузы во время вторжения США и союзников в Ирак в 2003 году. Порт Роттердама — один из крупнейших в Европе, поэтому частичный перевод на военные рельсы принесет экономический ущерб из-за потери объемов обычных коммерческих грузов.

По этой причине нет смысла реализовывать такие планы, если не использовать военную инфраструктуру порта. «Иными словами — перед нами не просто подготовка к войне. Это подготовка к войне, которую ожидают достаточно скоро», — говорится в статье.

Кроме того, решения об увеличении выпуска военной продукции в ЕС и США уже приняты. К 2026 году этот выпуск может выйти на существенные объемы.

Ранее политический обозреватель Доминик Сансоне в статье для журнала American Conservative заявил, что президент США Дональд Трамп изменил отношение к Украине из-за необходимости укрепить свое положение на посту главы государства, а не для помощи Киеву.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте