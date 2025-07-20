Из-за атаки ВСУ на российский регион десятки пассажирских поездов выбились из графика

20.07.2025 | 11:17

75 пассажирских поездов следуют с задержками из-за ЧП на железнодорожном перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области. Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) в своем Telegram-канале.

Железнодорожники делают все возможное для нормализации ситуации. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.

В ночь 19 июля Ростовская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что в районе станции Лихая из-за падения обломков украинских дронов произошел обрыв линии электропередачи.

Ранения получила сотрудница железной дороги, в состоянии средней тяжести ее доставили в больницу Каменска-Шахтинского.