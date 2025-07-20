Российский самокатчик на скорости столкнулся с авто, подлетел в воздух и попал на видео

20.07.2025 | 14:28

В Калининграде самокатчик на скорости столкнулся с авто, подлетел в воздух и попал на видео.

Кадры жесткого ДТП с участием легковушки и самоката публикует управление Госавтоинспекции по региону в Telegram.

На кадрах видно, что самокатчик едет по пешеходному переходу, не глядя по сторонам. Кроме того, в нарушение правил дорожного движения он не спешился для пересечения улицы.

В ГАИ добавили, что самокатчика после ДТП госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Дагестане опрокинулся грузовик с детьми. Пострадали 18 человек.