В российском регионе очевидец пытался помочь людям в загоревшемся доме и погиб

13.07.2025 | 16:21

В селе Фершампенуаз (Челябинская область) загорелся двухэтажный частный дом, гараж и баня. Пожар увидел мужчина, он попытался помочь, но в итоге погиб. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.

В загоревшемся доме находились два человека: хозяин дома — он также погиб — и женщина. Последней удалось спастись — она эвакуировалась при помощи других очевидцев.

«Пожар был ликвидирован на площади 270 квадратных метров», — говорится в сообщении МЧС.

Согласно предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.

Ранее сообщалось о мощном пожаре в уфимской многоэтажке.