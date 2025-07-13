13.07.2025 | 16:08

В Москве изъяли львов у предприимчивых хозяев в частном доме. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры города.

В результате проверки выяснилось, что льва и детеныша использовали в качестве «реквизита» для фотосессий. При этом владельцы не имели лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных.

По данным экспертов, хозяева не соблюдали необходимые требования при содержании диких животных, в том числе не обеспечивали безопасность участников съемок. После проверки зверей передали в Московский зоопарк.

«В отношении владельцев возбуждено дело об административном правонарушении в связи с нарушением условий содержания животных, охраняемых Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)», — говорится в публикации.

В марте столичный департамент природы и Московский зоопарк спасли самца пумы. Четвероногое по кличке Геркулес обрело новый дом в зоопарке.