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В стране и мире

Россиянка получила отек гортани из-за подушки для сна

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Жительница Москвы получила отек гортани из-за ортопедической подушки для сна. Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot проверка».

По сведениям издания, у россиянки развилась сильная аллергическая реакция на латекс в составе изделия.

Женщина, страдая от аллергии на цитрусовые, ночью начала сильно чихать, затем у нее возникло слезотечение, все это переросло в приступ.

Аллерголог-иммунолог Надежда Логина пояснила, что у москвички появилась перекрестная аллергия, поскольку цитрусовые и латекс содержат общие аминокислоты и антигены.

Медикам удалось стабилизировать состояние горожанки.

Ранее сообщалось, что 40-летняя женщина, не выжившая после процедуры по коррекции фигуры в косметологической клинике в Москве, пошла на нее из-за страха одиночества.

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Источник — lenta.ru
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