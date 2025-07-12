Россиянка получила отек гортани из-за подушки для сна

12.07.2025 | 13:58

Жительница Москвы получила отек гортани из-за ортопедической подушки для сна. Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot проверка».

По сведениям издания, у россиянки развилась сильная аллергическая реакция на латекс в составе изделия.

Женщина, страдая от аллергии на цитрусовые, ночью начала сильно чихать, затем у нее возникло слезотечение, все это переросло в приступ.

Аллерголог-иммунолог Надежда Логина пояснила, что у москвички появилась перекрестная аллергия, поскольку цитрусовые и латекс содержат общие аминокислоты и антигены.

Медикам удалось стабилизировать состояние горожанки.

Ранее сообщалось, что 40-летняя женщина, не выжившая после процедуры по коррекции фигуры в косметологической клинике в Москве, пошла на нее из-за страха одиночества.