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Студентка из российского города собрала пять миллионов рублей на выпускной и исчезла

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В Санкт-Петербурге перед выпускным Педиатрического университета студентка собрала пять миллионов рублей и пропала. Об этом рассказали студенты вуза и их родители, передает «Фонтанка».

По данным издания, выпускной должен был пройти 12 июля в банкетном зале в Петергофе. Выпускники готовились к празднику с начала учебного года.

Девушка выразила желание заниматься сбором денег, и около четырехсот человек перевели ей на праздник по 18 тысяч рублей. Всего студенты шестого курса собрали на праздник около семи миллионов рублей - большая часть из них была у их однокурсницы.

Однако за несколько дней до праздника, 6 июля, студентка призналась, что потеряла полученные деньги - это около пяти миллионов рублей. Выпускники обратились в полицию и уведомили деканат о случившемся.

Ранее стало известно, что около 23,5 миллиарда рублей россияне потратили на покупку платьев и костюмов для выпускного вечера в этом году.

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Источник — lenta.ru
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