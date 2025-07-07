Отправленный в отставку экс-глава Минтранса Старовойт найден мертвым

07.07.2025 | 16:21

Стало известно о смерти уволенного экс-главы Минтранса Романа Старовойта. Об этом сообщили источники «Известий» и Telegram-канала 112.

По информации этих изданий, рядом с телом Старовойта, который ранее также занимал пост губернатора Курской области, нашли огнестрельное оружие.

Уточняется, что смерть экс-министра наступила в подмосковном Одинцово.

Об увольнении Старовойта стало известно 7 июля. Исполняющим обязанности министра транспорта назначен бывший глава Новгородской области Андрей Никитин. Путин встретился с ним в Кремле вскоре после публикации указа об отставке Старовойта.

В Кремле отмечали, что увольнение министра не связано с утратой доверия президента Владимира Путина.