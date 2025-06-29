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В стране и мире

В России появился новый профессиональный праздник

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Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении нового профессионального праздника — Дня российской адвокатуры. Об этом сообщили в кабмине.

«Профессиональный праздник — День российской адвокатуры — теперь будет официально отмечаться 31 мая. Постановление о его учреждении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», — говорится в публикации ведомства.

Как пояснили в кабине, эта дата неформально утвердилась в адвокатском сообществе как профессиональный праздник, ведь в этот день в 2002 году был подписан Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Документ заложил основные принципы организации и деятельности современной адвокатуры.

В публикации кабмина также отметили, что установление официального праздника позволит подчеркнуть важность этой профессии и ее значение для российской государственности. Уточняется, что предложение учредить такой праздник поддержал президент России Владимир Путин.

В 2024 году в России учредили еще один новый праздник — День работника электронной промышленности. Согласно подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным постановлению, его будут отмечать ежегодно в первое воскресенье октября.

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Источник — lenta.ru
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