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Диетолог предупредила об опасных способах приготовления кофе

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Диетолог Ронда Патрик заявила, что кофе в зависимости от способа приготовления меняет свои свойства. Опасные способы варить кофе она перечислила в видео, опубликованном в социальной сети X, пишет Daily Mail.

Патрик отметила, что благодаря полифенолам кофе уменьшает риск деменции и может предотвращать повреждения ДНК, которые являются предшественниками рака. В то же время в напитке присутствуют жирорастворимые дитерпены, которые, наоборот, повышают риск онкологических заболеваний.

Диетолог назвала опасными любые методы приготовления кофе, во время которых кипяток контактирует с пластиковыми предметами, так как это провоцирует образование токсичных веществ. Она посоветовала учитывать это, выбирая кофе-машину и заваривая кофе в капсулах.

Также Патрик предупредила, что концентрация вредных веществ больше, если кофе приготовлен без фильтрации. Например, в турке или заварен в френ-прессе.

Ранее нутрициолог Юлия Попова предупредила, что избыток кофе в жару опасен. По ее словам, напиток обладает мочегонным эффектом и может спровоцировать обезвоживание.

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Источник — lenta.ru
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