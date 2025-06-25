С отдыхающих в Анапе туристов будут брать расписки

25.06.2025 | 13:19

При заселении в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района с туристов буду брать расписки об ознакомлении с запретом на купание на закрытых пляжах.

Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Уточняется, что эта мера нужна, чтобы предупредить отдыхающих о рисках для здоровья из-за возможного контакта с мазутом на участке побережья, где продолжаются работы по ликвидации ЧС. В числе таких опасностей - кожные заболевания, аллергии и отравления.

В начале июня в Анапе и Темрюке определили «опасные зоны» на пляжах, где нельзя не только купаться, но и загорать, заниматься спортом и отдыхать.

Под запрет попал берег Черного моря от поселка Волна до заповедника Утриш.