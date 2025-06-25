Россиянин накачивал наркотиками и насиловал несколько дней пленниц-подростков

25.06.2025 | 21:46

В Ростовской области перед судом предстанет 46-летний мужчина, обвиненный в изнасилованиях несовершеннолетних пленниц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в 2023 году в городе Каменск-Шахтинском мужчина пригласил в гости трех девушек, двум из которых не было 18 лет, и запер их на несколько дней. Все это время он заставлял их употреблять наркотики и насиловал, после чего отпустил, но пригрозил расправой в случае, если они расскажут кому-либо о произошедшем.

Во время обысков у мужчины нашли наркотики в крупном размере, а в его телефоне обнаружили видео с изнасилованием одной из потерпевших.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по ряду статьей, среди них незаконное лишение свободы, изнасилование, незаконный оборот наркотиков, изготовление порнографии.

Ранее сообщалось, что в Москве начали проверку в отношении блогера и автора тренингов для мужчин Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов).