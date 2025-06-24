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Правительство России одобрило ужесточение наказания для водителей за одно нарушение

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Правительство России одобрило ужесточение наказания для водителей, которые не пропустили спецтранспорт с мигалками без цветографической раскраски на борту. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно инициативе, водителей за это правонарушение предлагают наказывать на сумму до 7,5 тысячи рублей или лишать их водительских прав на срок от трех месяцев до одного года. В случае, если водитель не пропустит автомобиль «с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом», его оштрафуют до 500 рублей. Штраф увеличится до 4,5-7 тысяч рублей в случае, если водитель не пропустит автомобиль со включенной синей мигалкой и цветографическими схемами и надписями.

Ужесточение наказания авторы инициативы объясняют участившимися отказами граждан пропускать автомобили под государственной охраной. «Неправомерные действия участников дорожного движения приводят к возникновению причин и условий, порождающих угрозы безопасности объектов государственной охраны», - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

В правительстве указывают, что поправки, предложенные парламентариями, поддерживают в МВД, ФСО, Минтрансе, Минфине и Минюсте. Кабмин также предложил дополнить статью Административного кодекса, где говорится о непредоставлении преимущества в движении автомобилю с цветографической раскраской. Ее предлагают дополнить пунктом о необходимости пропускать машины с раскраской и одновременно включенными синим и красным проблесковыми маячками.

О том, что Минтранс решил изменить правила пропуска машин с мигалками, стало известно в конце мая. Ведомство предложило ужесточить требования к водителям - они должны не только уступить дорогу, как говорится в действующих правилах, но и освободить полосу проезжей части, по которой двигается спецтранспорт. В проекте указано, что водителям запрещается обгонять транспорт с мигалками, находиться в непосредственной близости от таких машин и двигаться с их скоростью.

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Источник — lenta.ru
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