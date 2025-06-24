Мужчина отправился за грибами и попал в больницу с ожогами II степени

24.06.2025 | 15:21

Грибник в Псковской области получил удар током в момент, когда дотронулся до дерева. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

После частых дождей в лесах Подмосковья и Черноземья местные жители собирают по две корзины за раз - обычно такой урожай бывает в начале осени.

В надежде на улов 39-летний житель деревни Волчьи Ямы также отправился за грибами. Мужчина набрел на грибную поляну и так увлекся, что не заметил рядом линию ЛЭП. Он задел дерево, стоявшее под проводом, и его ударило током.

В результате инцидента грибник получил ожоги правой кисти и левой стопы II степени. Его госпитализировали, сейчас медики оказывают ему помощь.

Ранее сообщалось, что молодой учитель выжил после 40-минутной остановки сердца из-за удара молнии. После удара его обнаружил случайный прохожий и вызвал скорую.