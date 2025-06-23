Сетевое издание|18+|Понедельник|23 июн 2025|21:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Дождь |

В стране и мире

Пуля российского снайпера попала в другую пулю и отрикошетила в бойца ВСУ

Печать
Telegram

На видео попал предполагаемый момент столкновения выпущенной российским снайпером пули с другой, после чего она попадает в бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик опубликовал проект военкора Семена Пегова WarGonzo в Telegram.

На записи с тепловизора видно две светящиеся точки — пули, выпущенные по украинскому бойцу, который также «подсвечивается» тепловизором. В определенной точке траектории обеих пуль пересекаются, после чего они разлетаются в разные стороны. Боец ВСУ же падает.

По цели отработали одновременно два российских снайпера. Они не уверены в том, что на видео запечатлено именно столкновение пуль с рикошетом. Однако на кадрах видно, что выстрелы были сделаны одновременно. Стрельба велась с расстояния около 650 метров при порывистом ветре.

«Такие выстрелы бывают раз на миллион», — заявляет автор канала.

Ранее российский снайпер «снял» бойца ВСУ, который высунулся из окопа, чтобы поговорить по телефону. На видео мужчина встает в полный рост, отчетливо видна нашивка в виде украинского флага у него на плече. Он затягивается сигаретой, после чего происходит выстрел.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте