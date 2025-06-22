22.06.2025 | 13:31

В России пассажир умер на борту самолета за полчаса до посадки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в субботу, 21 июня, на рейсе DP-6864, который следовал из Саратова в Москву. По данным канала, несмотря на то, что на борту находился врач, мужчина скончался за полчаса до посадки в аэропорту Шереметьево.

Сотрудники скорой помощи и реанимации, которые ожидали прилет рейса в воздушную гавань, не смогли спасти пассажира.

Ранее в феврале сообщалось, что режиссер ангарского народного театра «Факел» Александр Кононов скончался в самолете во время перелета из Москвы в Иркутск. Пассажирский Boeing 737 рейса SU-1564 вылетел из аэропорта Шереметьево.

На высоте 10 тысяч метров в 60 километрах северо-восточнее Владимира пилоты объявили сигнал срочности. Причиной стала потеря сознания одним из пассажиров.